Kallas veu una "solidaritat clara" entre els 27 malgrat que Merz no va defensar Espanya

BRUSSEL·LES 5 març (EUROPA PRESS) -
L'alta representant de la Unió Europea (UE) per a la Política Exterior, Kaja Kallas, ha assegurat que hi ha una solidaritat "molt clara" entre els vint-i-set estats membres, fins i tot "si hi ha opinions diferents", després que el canceller alemany, Friedrich Merz, no defensés Espanya davant les crítiques del president els Estats Units (EUA), Donald Trump, en la reunió a la Casa Blanca de dimarts.
Preguntada sobre aquesta situació abans de presidir la reunió de ministres d'Exterior extraordinària convocada aquest dijous, la cap de la diplomàcia europea ha respost que la UE ha estat solidària amb els estats membres "en diferents tipus de crisis", també en aquesta ocasió.
"Estem en aquesta UE amb 450 milions de persones. Hem estat solidaris en diferents tipus de crisis que hem tingut. Així que, per descomptat, podem tenir opinions diferents sobre algunes coses, però al final crec que la solidaritat entre els estats membres és molt clara", ha indicat.
Sobre les amenaces de l'inquilí de la Casa Blanca a Espanya de tallar totes les relacions comercials, Kallas ha recordat que el comerç "és una competència europea", que els EUA i la UE tenen "un acord comercial signat al juny" i que espera que Washington el respecti.
En un roda de premsa al Despatx Oval, Trump va carregar contra Espanya per no autoritzar l'ús de les bases de Rota i Morón per a l'operació a l'Iran i per no destinar el 5% del PIB en defensa, un gest davant el qual Merz es va limitar a ratificar que Espanya és l'únic país que no ha accedit a complir l'objectiu del 5% fixat per l'OTAN i va assenyalar que està intentant "convèncer" el Govern espanyol perquè ho faci.
L'endemà, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va expressar "sorpresa" pel fet que el canceller alemany no sortís en defensa d'Espanya i es va mostrar convençut que Angela Merkel o Olaf Scholz no haurien actuat de la mateixa manera.