Kallas veu preocupant l'ascens de partits "cecs" davant l'amenaça de Rússia a Europa

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BRUSSEL·LES 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Kaja Kallas, ha mostrat preocupació per l'avanç dels partits que es mostren "cecs" davant l'amenaça que suposa Rússia per a Europa, en reacció a la victòria d'Alternativa per a Alemanya (AfD) a Saxònia-Anhalt.
"El més preocupant és el senyal que les amenaces s'estan acostant cada vegada més a Europa", ha respost Kallas preguntada durant una conferència de premsa a Lituània si creu que els resultats de les eleccions a Alemanya suposen una amenaça per a la UE, en referència al recent atac fallit amb drons a l'Aeroport de Leizpig.
"Els partits que són en certa mesura cecs davant aquesta amenaça i diuen que no hauríem de fer res sobre aquest tema perquè no és assumpte nostre, guanyen terreny. Així que simplement em preocupa que ens puguem trobar una situació en la qual no hàgim fet prou per poder dissuadir les amenaces i defensar-nos", ha afegit la cap de la diplomàcia europea.
No obstant això, Kallas ha subratllat que, "per descomptat, correspon al poble alemany, com a país democràtic, prendre les seves pròpies decisions" i que "tots els estats membres europeus són països democràtics" i per tant fan eleccions. "Això està molt clar", ha emfatitzat.
La reacció de la política estoniana arriba després que l'AfD hagi aconseguit una victòria devastadora en les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt, un resultat que reforça el pes de la formació ultradretana a Alemanya.