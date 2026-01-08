Kallas revela que els vint-i-set han abordat si les pretensions dels EUA sobre Groenlàndia són "una amenaça real"

BRUSSEL·LES 8 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alta representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Kaja Kallas, ha revelat aquest dijous que el bloc comunitari ha debatut aquests dies si l'amenaça dels Estats Units (EUA) d'annexionar-se Groenlàndia és real i, en aquest cas, quina hauria de ser la resposta.
En una conferència de premsa al Caire, on s'ha reunit amb el seu homòleg d'Egipte, Badr Abdelatty, la cap de la diplomàcia europea ha admès que els missatges de l'administració Trump sobre l'illa són "extremadament preocupants" i que els països de la Unió Europea ho han abordat.
"Per descomptat, els missatges que rebem sobre Groenlàndia són extremadament preocupants. I també hem mantingut converses entre els europeus sobre si es tracta d'una amenaça real i, si ho és, quina seria la nostra resposta", ha indicat.
Kallas ha dit que Dinamarca "ha estat un bon aliat dels EUA" i que "aquestes declaracions no contribueixen precisament a l'estabilitat mundial", i ha afegit que "el dret internacional és molt clar", s'ha de respectar i és "l'única cosa que protegeix els països petits".
També ha recordat que el dret internacional concedeix dos supòsits per a l'ús de la força, el primer com a "legítima defensa" i el segon després d'una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU. "Per tant, qualsevol que utilitzi la força ho ha de justificar", ha resolt, després de reiterar la defensa de la Unió Europea per a la "integritat territorial i la sobirania dels països".
Aquest dimarts, els líders de França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, el Regne Unit i Dinamarca van subratllar en una declaració conjunta que el futur de Groenlàndia i Dinamarca només pot ser determinat pels seus propis ciutadans i que la seguretat a l'Àrtic s'ha d'aconseguir "de manera col·lectiva" per part de tots els aliats de l'OTAN, "inclòs els EUA".
Van indicar que per a l'Aliança Atlàntica la regió àrtica "és una prioritat clau" i que "els aliats europeus estan intensificant els esforços", incrementant la seva presència, activitats i inversions per "mantenir l'Àrtic segur i dissuadir els adversaris".