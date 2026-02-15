Kallas respon a EUA que els valors de la civilització europea romanen intactes: "Sabem el que defensem"

La cap diplomàtica de la UE contempla un futur marcat per un reforç de la presa de decisions i l'expansió d'aliances
MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Alta Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, ha obert el tercer i últim dia de la Conferència de Seguretat de Munic (Alemanya) amb una defensa de l'estabilitat dels valors europeus enfront de les crítiques d'Estats Units i amb la presentació de les línies mestres d'un futur europeu independent i centrat en l'expansió de relacions.
"Enfront d'els qui diuen que existeix una Europa decadent i 'woke', la nostra civilització no s'està enfrontant a cap tipus d'eliminació", ha declarat Kallas. "Aquells que ja són membres volen que aquesta unió assumeixi un paper més fort al món, que defensi els nostres valors, que cuidi de la nostra gent i que impulsi a la humanitat cap a endavant", ha afegit.
"Però, per sobre de tot", ha sentenciat Kallas, "sabem el que som i sabem el que defensem".
Kallas ha manifestat, directament en referència al discurs pronunciat pel secretari d'Estat d'EUA, Marco Rubio, el seu descontentament amb un "apallissament europeu que sembla estar de moda". "A mi em va semblar un discurs dirigit en part al poble americà", ha afegit la cap diplomàtica europea.
La cap diplomàtica europea ha explicat que el futur d'Europa passa per la "estabilitat, el creixement i prosperitat per a la seva gent" i "la millor manera d'aconseguir-ho és anar plegats" a través d'una expansió de "la xarxa de lliure comerç més gran del món" que "ha construït la Unió Europea".
"Prop de 80 països estan ara coberts per acords comercials de la UE. I a més del comerç, estem creant associacions en matèria de seguretat i defensa. Deu fins al moment, incloses Índia i Austràlia només aquest any. Els països volen diversificar les seves associacions", ha indicat Kallas, qui ha recorregut a la cultura popular per explicar millor les seves intencions.
"Cal inspirar-se en l'univers de superherois de Marvel: Europeus, reuniu-vos", ha manifestat Kallas. "Els herois es fan pels camins que trien, no pels poders que reben i el camí d'Europa és clar: defensar Europa, protegir el nostre veïnatge i construir associacions a tot el món".