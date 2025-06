Kallas rebutja que Putin intervingui entre l'Iran i Israel: "Rússia no creu en la pau"

BRUSSEL·LES 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'alta representant de la Unió Europea (UE) per a la Política Exterior, Kaja Kallas, ha rebutjat de ple aquest dimarts que el president rus, Vladímir Putin, exerceixi un paper de mediador entre Israel i l'Iran, tal com van suggerir els Estats Units (EUA).

"Rússia no és ningú i el president Putin no és algú que pugui parlar de pau", ha assegurat la cap de la diplomàcia europea en una conferència de premsa a Brussel·les després de la reunió de ministres d'Exteriors de la UE per videoconferència per abordar el xoc entre Israel i l'Iran.

"Rússia no pot ser un mediador si no creu en la pau", ha resumit després de recordar a més el vincle entre Teheran i Moscou a l'hora de cooperar per a la guerra a Ucraïna.

AVANÇAR AMB EL TOPALL AL PREU DEL CRU RUS

Respecte als plans de la UE per aprovar la rebaixa del topall al petroli rus a 45 dòlars, una mesura que pretenia adoptar en el si del G7, amb el suport dels EUA, Kallas ha insistit que els europeus han de seguir endavant amb la mesura malgrat que Washington no l'acabi defensant.

"Crec que hauríem de seguir endavant amb la limitació del preu al petroli, sobretot per les tensions que també hi ha al Pròxim Orient", ha assenyalat.

La responsable d'Exteriors de la UE ha apuntat així que la inestabilitat a la regió després del xoc entre Israel i l'Iran pot portar a un escenari en el qual l'alça en els preus del petroli beneficiï Rússia.