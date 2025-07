Kallas demanarà a la Xina que deixi de ser un "salvavides" per a Rússia

BRUSSEL·LES 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alta representant de la UE, Kaja Kallas, reclamarà aquest dimecres al ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, que Pequín deixi de ser un "salvavides" per a Rússia i una relació comercial més equilibrada, en ple intent de la Xina de reforçar les relacions amb el bloc europeu.

"Permetre la guerra a Europa mentre busquen llaços més estrets amb Europa és una contradicció que Pequín ha d'abordar. En un món volàtil, Pequín ha de fer servir la seva creixent força per defensar el dret internacional", ha assenyalat la cap de la diplomàcia europea en unes declaracions prèvies a la trobada amb la seva contrapart xinesa.

Aquesta trobada del Diàleg Estratègic a la capital comunitària servirà per preparar la cimera entre la UE i la Xina de finals de juliol, la data de la qual no ha estat confirmada oficialment. Després de Brussel·les, Yi viatjarà a Alemanya i França per a unes reunions bilaterals.

Kallas ha indicat que la Xina és un dels socis comercials de la UE més importants i que hi ha marge per elevar la cooperació en afers multilaterals, atès que Pequín no és un "adversari", però en matèria de seguretat ha subratllat que la relació "és cada vegada més tensa".

"Les empreses xineses són el salvavides de Moscou per mantenir la guerra contra Ucraïna. Pequín duu a terme ciberatacs, interfereix en les nostres democràcies i comercia deslleialment", ha lamentat, després d'incidir en el que altes fonts europees descriuen com "la llista" de qüestions en les quals la UE creu que el gegant asiàtic ha de fer passos concrets per millorar les relacions amb Brussel·les.

Igualment, Kallas ha apuntat al paper de la Xina a la regió de l'Indus-Pacífic, on considera que les accions contra Taiwan "posen en perill l'estabilitat". Així, aposta per, mitjançant la diplomàcia, posar sobre la taula "qüestions difícils" en el vincle amb la Xina.

En un moment en el qual els xocs comercials amb els EUA poden generar un acostament entre europeus i xinesos, aquestes fonts insisteixen que la relació no ha canviat dràsticament i recalquen que si no es corregeix la situació de desequilibri comercial i les relacions estretes amb Rússia és difícil que la UE faci un gir en el seu enfocament cap a Pequín.

"Som el principal soci comercial de la Xina però ha d'equilibrar la seva posició cap a nosaltres. No pot ser que el pes de la seva relació amb Rússia el paguem nosaltres i no Rússia", apunta l'esmentada alta font europea.