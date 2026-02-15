Kallas assegura que Rússia està "trencada" i recomana endurir les condicions a Moscou en les converses de pau

La cap diplomàtica de la UE exigeix a Moscou que accepti limitar el seu Exèrcit, pagui danys materials i faciliti la tornada de nens ucraïnesos
L'Alta Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, s'ha declarat convençuda que Rússia es troba en el seu moment més feble des del començament de la guerra d'Ucraïna i recomanat l'enduriment de les condicions a Moscou durant les negociacions de pau: limitació de la grandària de l'Exèrcit, indemnitzacions per danys materials, prohibició de qualsevol tipus d'amnistia per crims de guerrra i devolució immediata dels nens ucraïnesos en territori rus.
"Serem clars pel que fa a Rússia: Rússia no és una superpotència", ha declarat Kallas durant el seu discurs d'aquest diumenge en la Conferència de Seguretat de Munic on ha assegurat que "després de més d'una dècada de conflicte" des del començament dels combats a la regió ucraïnesa del Donbás, "inclosos quatre anys de guerra a gran escala a Ucraïna, Rússia amb prou feines ha superat les línies de 2014" a un cost de més d'un milió de baixes.
"Avui Rússia està trencada, la seva economia feta trossos, està desconnectada dels mercats energètics europeus i els seus propis ciutadans estan fugint", ha assegurat la cap de la diplomàcia europea abans d'estimar que "la major amenaça que representa Rússia en aquest moment és que guanya més en la taula de negociacions" amb Estats Units i Ucraïna "del que ha aconseguit en el camp de batalla".
En aquest aspecte, i atès que, més que estar assegut a la taula de negociacions "importa més el que preguntis quan estàs assegut allí", Kallas s'ha declarat convençuda que "les demandes maximalistes de Rússia", que ha exigit per exemple quedar-se amb els territoris conquistats durant la guerra "no poden satisfer-se amb una resposta minimalista".
"Si es limita la grandària de l'exèrcit d'Ucraïna, també hauria de limitar-se el de Rússia; on Rússia ha causat danys a Ucraïna, Rússia ha de pagar. No hi ha amnistia per als crims de guerra i els nens ucraïnesos deportats han de tornar. Això és realment el mínim que Rússia hauria d'acceptar si la pau és el seu objectiu", ha indicat.
Kallas, no obstant això, va expressar seriosos dubtes sobre la voluntat de Rússia de posar fi al conflicte. "Sospitem que la pau no és el seu objectiu", ha manifestat l'alta representant, per aquest motiu "Europa s'estigui rearmant junt amb els seus aliats", en una resposta combinada amb una iniciativa per "estabilitzar el veïnatge europeu" junt amb una política d'ampliació com a "antídot contra l'imperialisme rus".