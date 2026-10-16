Kallas admet que Europa no pot substituir Starlink a curt termini

BRUSSEL·LES 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentat que "malauradament" el bloc no pot reemplaçar en un curt espai de temps el sistema d'internet per satèl·lit Starlink, propietat d'Elon Musk, i ha dit que la creació d'una alternativa europea és una de les prioritats de l'Agència Europea de Defensa.
Ho ha afirmat en unes declaracions a la premsa abans d'assistir al segon dia del Consell Europeu, després de ser preguntada per les restriccions imposades pels Estats Units a Starlink, i que ha portat Ucraïna a suspendre algunes contraofensives.
"Starlink és realment necessari per a Ucraïna i, malauradament, Europa no pot substituir aquesta capacitat a curt termini", ha detallat la cap de la diplomàcia europea, que té el pressentiment que serà una de les qüestions que tractaran els caps d'estat i de govern.
Kallas ha recordat que l'Agència Europea de Defensa ja va identificar "totes les capacitats crítiques" que falten a la Unió Europea i quines són les mancances que ha corregir. "Ara la qüestió és com posar-ho en pràctica, i ho hem de fer com més aviat millor, perquè nosaltres mateixos necessitem disposar d'aquestes capacitats", ha avisat.