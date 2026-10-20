Actualitzat 20/10/2026 12:36

Kallas acusa els EUA d'estar un any i mig pressionant Ucraïna perquè es rendeixi

L'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas
PHILIPPE BUISSIN

BRUSSEL·LES 20 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, ha acusat aquest dimarts els negociadors dels Estats Units (EUA) d'estar "un any i mig" intentant que Ucraïna es rendeixi davant les exigències del president rus, Vladímir Putin, i ha defensat que Kíiv no ha cedit a aquestes pressions gràcies al suport que ha rebut d'Europa.

"Els negociadors nord-americans han estat gairebé dos anys intentant que Ucraïna es rendeixi. Ucraïna no s'ha rendit en els termes de Putin perquè Europa ha donat suport a Ucraïna", ha afirmat la cap de la diplomàcia europea durant la seva intervenció en el ple del Parlament Europeu, reunit a Estrasburg (França), en un debat sobre l'escalada d'atacs russos al mar Negre.

Kallas ha defensat que la Unió Europea ha de mantenir el seu suport a Kíiv i deixar clar que també té les seves exigències per a Moscou de cara a unes eventuals negociacions de pau, i rebutja que es puguin aixecar les sancions contra Rússia sense obtenir contrapartides.

"No cedirem gratuitament, perquè no només es tracta que hi hagi pau, sinó que aquesta pau sigui duradora i justa", ha sostingut, abans de recordar que Rússia ha atacat nombrosos països en l'últim segle i advertir de la necessitat de garantir que no ho torni a fer.

En aquest sentit, ha rebutjat les crítiques d'alguns eurodiputats en el debat que han acusat la Unió Europea d'una falta d'estratègia per posar fi a la guerra, i ha assegurat que ja va presentar al febrer als ministres d'Exteriors europeus un pla amb les exigències que hauria de plantejar el bloc comunitari en unes possibles negociacions de pau.

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