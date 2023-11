Kadírov assegura que expulsarà els funcionaris els fills dels quals no sàpiguen parlar txetxè

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El cap de la república russa de Txetxènia, Ramzan Kadírov, ha anunciat aquest dimecres que acomiadarà tots els funcionaris els fills dels quals no sàpiguen parlar txetxè, un dels dos idiomes oficials de la regió, juntament amb el rus.

"Si veig que els fills dels meus companys no coneixen la seva llengua materna, els exclouré immediatament del nostre equip i tallaré tots els lligams amb ells. Els pares han d'ensenyar els seus fills a parlar la seva llengua materna", ha afirmat.

Durant un concurs sobre coneixements txetxens, Kadírov ha advertit que si les noves generacions no saben parlar la llengua originària de la regió, "la república no tindrà futur", recull l'agència russa de notícies TASS.

Per Kadírov --considerat un dels homes de més confiança del president rus, Vladímir Putin-- si els nens de la regió deixen de "pensar en txetxè", no poden ser reconeguts com a ciutadans de la regió.