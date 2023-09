La jutgessa del cas de Trump sobre el cas dels documents classificats restringeix el seu accés a les proves

Cannon emet una ordre en la qual el prohibeix parlar públicament sobre el material sensible d'aquests documents

La jutgessa Aileen Cannon, que dirigeix el cas de l'expresident dels Estats Units Donald Trump per negligència en l'ús de documents confidencials, ha emès aquest dijous una ordre en la qual restringeix l'accés de l'exmandatari a les proves i en la qual el prohibeix parlar públicament sobre el material sensible d'aquests documents.

Aquesta decisió es troba en sintonia amb la proposta enviada per part de l'equip del fiscal especial Jack Smith, i que va ser aprovada al juny, que va prohibir a Trump difondre informació confidencial sobre el mateix judici.

"Les limitacions a la divulgació d'informació classificada establertes en aquesta ordre són vinculants per a l'acusat i el seu advocat, i el seu incompliment pot donar lloc a sancions penals i civils", ha assegurat Cannon, segons publica la cadena NBC News.

"El tribunal considera que aquest cas involucra informació que ha estat classificada per l'interès de la seguretat nacional (...) l'emmagatzematge, maneig i control d'aquesta informació requerirà de precaucions de seguretat especials", ha afegit la jutgessa.

En aquest sentit, ha manifestat que aquests documents classificats hauran de romandre com a tal tret que continguin una "indicació clara" sobre la seva desclassificació per part de les autoritats competents.

Malgrat la prohibició de parlar sobre aquest tipus d'informacions en públic, Trump sí podrà revelar-la al seu equip legal en cas de ser necessari per preparar la seva defensa, tret que el Govern sol·liciti la prohibició de la seva divulgació.

A més, quan l'expresident i la defensa parlin sobre aquestes qüestions hauran de fer-ho solament dins d'una instal·lació d'informació confidencial compartimentada i prèviament aprovada pel tribunal.

Trump es va declarar al juliol innocent de més d'una trentena de càrrecs que li han estat imputats en el marc del cas sobre els documents classificats trobats en la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida, després de la seva sortida de la Casa Blanca.

Els càrrecs contra Trump --fins al 37-- van des de la retenció deliberada d'informació de defensa nacional fins a la conspiració per obstruir a la justícia en el marc de la investigació en contra seva pels nombrosos documents classificats que es van trobar en la seva esmentada residència.

El magnat va emmagatzemar caixes en diversos llocs de la seva residència, com el seu dormitori o una de les seves oficines, encara que també es van arribar a trobar en el bany i a la dutxa. Trump va ensenyar pàgines marcades com classificades en fins a dues ocasions a diverses persones, mentre que també va ordenar al seu assistent personal, Walt Nauta, que mogués els papers d'un costat a un altre perquè no anessin oposats.

L'expresident acumula a més un judici per intentar revocar el resultat de les eleccions presidencials de 2020, un altre per intentar manipular els resultats de les eleccions presidencials de 2020, i un últim pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com Stormy Daniels.

Malgrat això pot seguir optant a la carrera cap a la Casa Blanca, fins i tot en el suposat cas que sigui condemnat en algun d'aquests judicis.