Un jutge rebutja la petició de Trump de bloquejar 20.000 vots a Califòrnia de cara a les 'midterms'

Joyce N. Boghosian/White House / Zuma Press / Euro
MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El jutge federal nord-americà David O. Carter ha rebutjat la sol·licitud del Departament de Justícia per bloquejar l'escrutini d'aproximadament 20.000 vots per correu a Califòrnia, corresponents a persones que l'Administració liderada per Donald Trump considera "probables no ciutadans", de cara a les eleccions de mig mandat del proper 3 de novembre.
En un dictamen al que ha tingut accés Europa Press que denega l'ordre de restricció temporal sol·licitada pel Govern, el magistrat ha advertit que la mesura causaria estralls i interrompria uns comicis que ja estan en marxa: "Si l'Executiu pugués descartar vots i amenaçar unes eleccions en curs a causa d'acusacions no provades, llavors la nostra democràcia està en perill", ha sentenciat Carter, qui va anar designat per l'expresident demòcrata Bill Clinton.
La sentència recalca la ingerència sense precedents de Washington en les competències estatals per administrar les eleccions: "Mai abans en la història dels Estats Units el govern federal, en la vespra d'unes eleccions, havia tractat de coaccionar a un govern estatal i local perquè abandonés els seus propis procediments electorals constitucionals i es doblegués a la voluntat de la Branca Executiva", subratlla la resolució judicial.