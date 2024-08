El jutge ordena la detenció del principal sospitós de l'atac de Solingen

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Federal de Justícia de la ciutat alemanya de Karlsruhe ha ordenat la detenció del principal sospitós de l'atac amb ganivet de divendres a la localitat de Solingen que va deixar almenys tres morts i cinc ferits.

L'individu, a qui els mitjans alemanys identifiquen com un ciutadà sirià de 26 anys, va arribar al tribunal en helicòpter i entre fortes mesures de seguretat per respondre pels càrrecs d'assassinat, intent d'assassinat i pertinença a Estat Islàmic, l'organització jihadista que ha reivindicat l'atac.

Amb aquesta decisió, el cas entra en una fase d'investigació per delicte de terrorisme.

El detingut residia des de finals del 2022 a Alemanya, on va sol·licitar asil, i no era conegut prèviament per les autoritats de seguretat com a extremista islamista. El que sí que pesava sobre ell, segons fonts de l'agència DPA, era una ordre de deportació, amb destinació a Bulgària, que hauria d'haver estat executada l'any passat.

Segons l'agència, el sospitós havia entrat precisament a la Unió Europea a través d'aquest país, però l'ordre va quedar ajornada perquè l'individu va ser declarat com a temporalment ilocalizable el juny del 2023 (en aquell moment era en un alberg de Paderborn). Va reaparèixer poques setmanes després, sense que les autoritats declaressin una ordre de detenció contra ell per la falta d'antecedents.

Atès que el termini de trasllat va expirar l'agost d'aquell any, Alemanya es va acabar fent càrrec del seu cas. A finals d'aquest any, la República Federal va concedir la protecció subsidiària siriana, que solen rebre els refugiats del país, devastat per la guerra civil. Va ser traslladat a Solingen, on, segons la informació del 'Der Spiegel', vivia des del setembre del 2023.