Un jutge de Nova York dictamina que Trump no té immunitat presidencial pel cas de suborn

El futur cap de Comunicacions de la Casa Blanca diu que la decisió "és una violació directa de la decisió del Suprem"

MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El jutge Juan Merchan, que lidera el cas contra el president electe dels Estats Units, Donald Trump, per presumpte suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a 'Stormy Daniels', ha dictaminat aquest dilluns que el també exmandatari no té immunitat presidencial en el cas, després que el seu equip legal intentés arxivar-lo basant-se en una decisió històrica del Tribunal Suprem.

La defensa de Trump va sostenir que els fiscals van presentar proves durant el seu judici que estaven protegides per la immunitat presidencial del Suprem, però Merchan ha assegurat que "les proves relacionades amb les reclamacions preservades es relacionen enterament amb conducta no oficial i, per tant, no reben protecció d'immunitat".

Així, ha aclarit que, segons la decisió del Suprem, Trump hauria de rebre àmplia immunitat pels seus actes oficials durant el seu mandat, extrem que no significa que la condemna hagi de ser desestimada, ja que l'evidència presentada no està relacionada amb la seva conducta com a president.

"Aquest tribunal conclou que, si va haver-hi un error en la introducció de la prova impugnada, aquest error va ser inofensiu a la llum de l'aclaparant evidència de culpabilitat. Fins i tot si aquest tribunal determinés que la prova impugnada constitueix actes oficials (...), que si no és així, la petició de l'acusat seguirà sent denegada, ja que la prova impugnada constitueix un error inofensiu i no s'ha produït cap error en la manera de procediment", ha indicat en la decisió, de més de 40 pàgines.

Amb aquesta, el jutge ha repassat els testimonis que els advocats de Trump van afirmar que no haurien d'haver-se escoltat en el judici a causa de la immunitat, inclosos els de l'exasesora i antiga cap de comunicació Hope Hicks i els de l'exasistent personal Madeleine Westerhout, així com els de el seu exadvocat personal Michael Cohen.

"(És) lògic i raonable concloure que si l'acte de falsificar registres per encobrir els pagaments de manera que el públic no s'assabentés és decididament un acte no oficial, llavors també haurien de ser no oficials les comunicacions per promoure aquest mateix encobriment", ha escrit Merchan.

El portaveu de campanya de Trump, Steven Cheung, que ha estat triat director de Comunicacions de la Casa Blanca per a la propera Administració, ha considerat que la decisió de Merchan "és una violació directa de la decisió del Suprem sobre immunitat i una altra jurisprudència", tal com recull la cadena de televisió nord-americana CNN.