Un jutge dels EUA fa pública una nota de suïcidi atribuïda a Epstein

MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -
Un jutge federal dels Estats Units (EUA) ha fet pública una nota de suïcidi suposadament escrita pel difunt empresari i delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein, i segellada judicialment durant anys en el cas penal del seu company de cel·la, l'exagent Nicholas Tartaglione.
"Em van investigar durant mesos: NO VAN TROBAR RES!!!" i "Què volen que faci: que em posi a plorar!!" són algunes de les frases escrites en una nota, la publicació de la qual ha estat ordenada pel jutge Kenneth Karas, del Tribunal Federal de Districte de White Plains, Nova York, a petició del diari 'The New York Times', que ha difós el document escanejat.
"És un plaer poder decidir quan és hora de dir adeu", recull el text, amb parts que amb prou feines es poden llegir, i que conclou amb les paraules "NO ÉS DIVERTIT -- NO PAGA LA PENA!".
Tartaglione, excompany de cel·la d'Epstein, va afirmar haver descobert la nota el juliol del 2019, després que l'empresari fos trobat inconscient amb una tira de tela enroscada al coll. Epstein va sobreviure aleshores, però el van trobar mort unes setmanes després, amb 66 anys, a l'antic Centre Correccional Metropolità, a Manhattan.
L'expolicia, condemnat per quàdruple assassinat a quatre cadenes perpètues, va trobar la nota en una novel·la gràfica, després que traguessin Epstein de la seva cel·la després de l'aparent intent de suïcidi. "Vaig obrir el llibre per llegir-lo i era allà", va declarar a 'The New York Times', mitjà al qual va explicar que va entregar la nota als seus advocats perquè creia que podria haver estat útil si Epstein el tornava a acusar d'intentar-li fer mal --com va passar en una ocasió--, una acusació rebutjada per Tartaglione.
Abans de fer públic el document, el jutge Kenneth Karas va demanar la seva opinió a les parts del cas, a la qual cosa la Fiscalia de Manhattan, que va processar Tartaglione, no es va oposar, al·legant que "sembla haver-hi un fort interès públic en les circumstàncies que van envoltar la mort d'Epstein".