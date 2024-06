Un jutge dels EUA aixeca parcialment l'ordre de silenci de Trump pel cas de suborn

MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El jutge Juan Merchan, que lidera el cas contra l'expresident nord-americà Donald Trump per presumpte suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com 'Stormy Daniels', ha aixecat parcialment l'ordre de silenci imposada en el context del judici, i es produeix amb prou feines dos dies abans del debat presidencial que mantindrà contra el president, Joe Biden, en el qual s'espera que s'abordi aquest tema.

Segons els nous termes, Trump podrà parlar sobre testimonis del judici, inclosos tant 'Stormy Daniels' com el seu exadvocat personal Michael Cohen, que va ser qui va efectuar el pagament. També podrà fer declaracions sobre el jurat, sempre que no reveli les seves identitats, ja que, afirma Merchan, ja no pot impedir-li parlar sobre ells perquè el judici ha acabat.

No obstant això, no podrà parlar sobre cap fiscal, personal del tribunal o els seus familiars, almenys fins al dia en el qual es dicti la seva sentència, que està programada per l'11 de juliol. En aquest sentit, ha argumentat que les persones a les quals cobreix aquesta mesura "han de continuar exercint els seus deures legals lliures d'amenaces, intimidació, assetjament i dany".

Per la seva banda, un portaveu de la campanya presidencial de Trump ha criticat l'ordre i ha afirmat que les parts que es mantenen són "inconstitucionals". "Aquesta és una altra decisió il·legal d'un jutge altament conflictiu, que és descaradament antiestatunidenc ja que emmordassa a Trump, el principal candidat en les eleccions presidencials del 2024, durant el proper debat presidencial", ha sostingut.

Trump va ser declarat culpable el 30 de maig de 34 càrrecs per falsificació de registres comercials dins d'una trama en la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a l'exactriu porno 'Stormy Daniels' per comprar el seu silenci. Per la seva banda, l'expresident ha negat en tot moment les irregularitats.