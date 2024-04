La justícia del Vietnam condemna a mort una magnat del sector immobiliari per un frau milionari

MADRID, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal del Vietnam ha condemnat a mort la magnat del sector immobiliari Truong My Lan, presidenta del Van Thinh Phat Group, per un cas de malversació que s'enfila als 12.000 milions de dòlars, al final d'un judici mediàtic que s'emmarca en els esforços del Partit Comunista per contenir la corrupció al país asiàtic.

Lan, de 68 anys, va ser detinguda el 2022, quan les autoritats la van considerar responsable d'un seguit de corrupteles que inclouen el desviament de fons del Saigon Commercial Bank, que va patir una fugida massiva de dipòsits després de l'esclat de l'escàndol. La malversació es va estendre durant una dècada, tal com va quedar constatat en el judici desenvolupat a la ciutat de Ho Chi Minh.

Els danys causats a l'entitat van pujar als 27.000 milions de dòlars, a partir de 2.500 préstecs falsos gestionats per la trama encapçalada per Lan. La directiva va dedicar la setmana passada l'últim torn de paraula per demanar perdó i, visiblement emocionada, va al·legar que havia entrat sense experiència al sector bancari i es va veure arrossegada dins un sistema que desconeixia, segons el portal 'VnExpress'.

El tribunal l'ha declarada culpable de tres càrrecs: el de malversació és el que li ha costat la pena de mort, mentre que ha rebut dues penes de 20 anys de presó per incomplir la regulació bancària i oferir suborns.

Els delictes de corrupció són susceptibles de ser castigats amb la pena de mort al Vietnam i, de fet, dos directius de la Vietnam National Shipping Lines, empresa responsable de la gestió portuària i de navegació, ja van ser condemnats a mort el 2013, informa l'agència Bloomberg.