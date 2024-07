La Justícia nord-americana desestima el cas contra Alec Baldwin per homicidi involuntari

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La Justícia nord-americana ha desestimat aquest divendres la causa penal oberta contra l'actor Alec Baldwin per homicidi involuntari per la mort el 2021 de la directora de fotografia Halyna Hutchinsen durant el rodatge de "Rust", ha informat CNN.

Ha estat la jutgessa Mary Marlowe Sommer, encarregada de dictar la resolució, qui ha accedit a desestimar el càrrec tal com havia sol·licitat la defensa de Baldwin després d'acusar la Fiscalia de Santa Fe de "mala conducta".

"Es concedeix la seva moció de desestimació amb perjudici", ha conclòs la resolució, que ha agafat per sorpresa els presents a la sala, ja que no s'havia aclarit durant la jornada si el dictamen es donaria a conèixer aquest mateix divendres o es posposaria per a la setmana vinent.

Tant Baldwin com la seva germana, Beth, i altres familiars assistents a la lectura han celebrat la resolució visiblement emocionats i entre abraçades, abans que l'acusat abandonés la sala com a home lliure.

Per la seva banda, la fiscal especial Kari Morrissey ha expressat la seva decepció davant la decisió de Marlowe Sommer argumentant que, al seu parer, "els advocats defensors van interpretar malament la importància de les proves", segons unes declaracions recollides pel mateix mitjà.

"Vam fer tot allò humanament possible per donar justícia a Halyna i la seva família i estem orgullosos de la feina que vam fer", ha afegit Morrissey, subratllant que respecta la decisió emesa aquest divendres tot i que no la comparteix.

Aquesta sentència arriba després que l'actor va ser acusat de violar les "regles fonamentals de seguretat de les armes de foc" durant el rodatge de 'Rust' en apuntar amb un arma una persona i prémer el gallet.

El judici, que va començar dimarts, pretenia dilucidar si el tret mortal que va acabar amb la vida de Halyna Hutchins en el rodatge de "Rust" el 2021 va ser o no conseqüència d'una negligència.

Així, la resolució posa fi a gairebé tres anys de vaivens judicials, marcats per la rotació de fiscals, i a un cas que podria haver portat Baldwin, de 66 anys, a complir fins a 18 mesos de presó si finalment hagués estat declarat culpable.

L'actor va disparar per accident la directora de fotografia durant l'enregistrament d'una escena i amb un arma que havia de ser de salva però que, per motius desconeguts, estava carregada. Tant Baldwin com l'armera, Hannah Gutierrez-Reed, van ser acusats formalment d'homicidi involuntari.

Hutchins, de 42 anys, va morir per les greus ferides a conseqüència del tret mentre era traslladada en helicòpter a la University of New Mexico Hospital d'Albuquerque. A més, també va resultar ferit el director de la pel·lícula, Joel Souza, que va estar ingressat en estat greu a l'hospital de Santa Fe.