La justícia italiana ordena el retorn dels migrants traslladats a Albània

MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Roma ha declarat il·legal aquest divendres la reclusió a Albània dels migrants traslladats aquesta mateixa setmana des d'Itàlia i n'ha ordenat el retorn, amb l'argument que els països de procedència d'aquestes persones, Bangladesh i Egipte, no es poden considerar segurs.

El Govern italià ha noliejat aquesta setmana un vaixell militar amb 16 sol·licitants d'asil que havien d'esperar a Albània la resolució dels seus respectius casos. Poc després del trasllat, ja s'ha ordenat el retorn de dos possibles menors i altres migrants declarats vulnerables en arribar.

Les dues catalogacions n'invalidaven la possible reclusió, en virtut d'un acord que també estableix que només podien ser traslladats a sòl albanès migrants procedents de països segurs. La secció migratòria del Tribunal de Roma ha entès que tampoc no es dona aquest requisit pels quals encara són a Albània, segons la cadena RAI.

"Els dos països dels quals procedeixen els migrants, Bangladesh i Egipte, no són segurs", diu la sentència, en què s'al·ludeix a una errada prèvia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 4 d'octubre. En aquesta errada, el TJUE remarca que el dret comunitari prohibeix designar com segur un tercer país si no es pot catalogar com a tal en tot el seu territori i per al conjunt dels seus ciutadans.

En aquest sentit, la cort de Roma ha determinat l'anul·lació de l'ordre de detenció policial dictada contra els migrants --pel cap baix quatre, segons la sentència--, la qual cosa implica que no poden quedar detinguts. Sosté que només a Itàlia està garantida la llibertat a la qual tenen dret.

El Govern italià ja havia avançat que recorreria contra qualsevol possible bloqueig judicial a aquest programa i així ho ha confimat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reconegut el "desafiament" que suposa per a un estat conciliar d'una banda el "sagrat" dret d'asil amb la necessitat de celeritat en els procediments.

Piantedosi ha dit que tot i "respectar" la sentència, igual que el seu company d'Exteriors, Antonio Tajani, confia que els jutges no vulguin "reescriure" les lleis i "impedeixin que l'executiu faci la seva feina", segons l'agència de notícies AdnKronos.