La justícia de Guatemala suspèn el Moviment Llavor

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La justícia guatemalenca ha suspès aquest dimecres la personalitat jurídica del partit Moviment Llavor, que va quedar segon en les eleccions presidencials celebrades el 25 de juny.

El fiscal especial contra la impunitat, Rafael Curruchiche, ha informat que el jutjat setè d'instància penal ha ordenat suspendre la formació, a petició de la Fiscalia, arran de la denúncia contra un ciutadà que suposadament es va donar d'alta del partit de manera il·legal.

"Hi ha indicis que més de 5.000 ciutadans es van adherir al Moviment Llavor falsificant la signatura. A més a més, la signatura i l'empremta d'una persona es va posar a diversos ciutadans. (...) Hi ha signatures sense nom i fulls alterats", ha explicat Curruchiche.

El fiscal ha indicat que el Movimiento Semilla, en la seva defensa, va denunciar aquest ciutadà i va presentar una còpia de la llista dels membres que s'havien unit a la formació. Tal com ha declarat Curruchiche, el partit hauria comès un delicte de blanquejament de diners o altres actius, ja que va pagar prop de 175.000 quetzales guatemalencs (uns 20.200 euros) per les signatures que necessitava per constituir-se.

El candidat del partit, Bernardo Arévalo, va donar la sorpresa en les eleccions presidencials de Guatemala després de situar-se en segon lloc per darrere de Sandra Torres, d'Unitat Nacional de l'Esperança (UNE), una de les favorites en els comicis. Les enquestes situaven el Moviment Llavor entre la setena i la vuitena preferència de l'electorat.