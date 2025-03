La justícia francesa declara culpable Marine Le Pen per malversació

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de París ha declarat culpable la líder de Reagrupament Nacional (RN), Marine Le Pen, i vuit eurodiputats més del seu partit de malversació pel cas dels falsos assistents parlamentaris amb els quals van desviar fons de la Unió Europea per valor de 2,9 milions d'euros.

La condemna pot comportar una inhabilitació per a Le Pen de fins a cinc anys, si bé encara s'ha de veure si s'aplicarà de manera immediata, la qual cosa tiraria per terra les seves aspiracions presidencials de cara al 2027.

Els dotze assistents jutjats també han estat declarats culpables d'haver rebut aquests fons a través de "contractes ficticis". La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, ha detallat que aquesta malversació es va cometre durant "més d'onze anys" amb la finalitat de "reduir la càrrega del partit".

"S'ha comprovat que totes aquestes persones en realitat treballaven per al partit" i que "els diputats no els havien encomanat cap tasca", ha explicat la jutgessa, que ha descartat motivacions polítiques en la sentència, segons el diari 'Le Monde'.

"Ningú no està sent jutjat per involucrar-se en política, aquesta no és la qüestió. La pregunta era si els contractes es van complir o no", ha assenyalat, després de deixar provada l'existència d'un "sistema" dins el partit de Le Pen per dur a terme aquestes pràctiques.