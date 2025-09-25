La justícia condemna Sarkozy a cinc anys de presó pels fons libis de la seva campanya

MADRID 25 set. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de París ha condemnat aquest dijous a cinc anys de presó i els respectius d'inhabilitació l'expresident francès Nicolas Sarkozy per un delicte d'associació de malfactors en la causa que jutja els fons que va rebre durant la campanya electoral del 2007 del règim de Moammar al-Gaddafi, tot i que l'antic mandatari ha quedat absolt dels càrrecs de corrupció passiva i d'encobriment de malversació de fons públics.
Els fets es remunten a un acord subscrit l'any 2005, en virtut del qual la campanya de Sarkozy es va beneficiar del lliurament de 50 milions d'euros procedents de Líbia. Tenint en compte tots els càrrecs que se li imputaven, la Fiscalia havia demanat set anys de presó, cinc d'inhabilitació i 300.000 euros de multa per a l'expresident, el qual consideraven el cervell d'una trama que també ha portat al banc dels acusats els exministres Éric Woerth, Brice Hortefeux i Claude Guéant.
En el cas de Woerth, l'extresorer de la campanya electoral ha estat absolt dels càrrecs que se li imputaven, tot i que per a Guéant, exdirector d'aquella mateixa campanya, sí que s'han confirmat diversos delictes, entre els quals corrupció passiva, falsificació i tràfic d'influències. Per la seva banda, Hortefeux ha estat condemnat per associació de malfactors, igual que Sarkozy, segons Franceinfo.
No és l'únic front judicial obert contra Sarkozy, sobre qui ja pesa una condemna en ferm per corrupció i tràfic d'influències que l'obliga a portar una polsera electrònica per evitar entrar a la presó.