França condemna a tres anys de presó i 15 mesos d'inhabilitació a Marine Le Pen

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal d'Apel·lació de París ha condemnat a tres anys de presó i 15 mesos d'inhabilitació a la líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, per malversació de fons, la qual cosa obre la porta al fet que pugui presentar-se a les eleccions presidencials d'abril de 2027.
Dels tres anys a presó, dos han quedat suspesos i un haurà de passar-lo amb braçalet electrònic. A més, del total de 45 mesos d'inhabilitació que se li ha imposat, 30 han quedat també suspesos, mentre que considera que els 15 passats des de la seva sentència al març han estat ja complerts, segons informacions del diari 'Le Figaro'.
Estava previst que el Tribunal d'Apel·lacions de París emetés aquest dimarts el seu veredicte contra Le Pen en el cas per malversació de fons europeus per pagar a treballadors del seu partit entre 2004 i 2016, una sentència que podria haver-la apartat del tot del procés electoral.