La Justícia dels EUA imputa una desena de càrrecs al sospitós de matar a dos empleats de l'Ambaixada d'Israel

MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La Justícia dels Estats Units ha acusat aquest dimecres per la nit de gairebé una desena de càrrecs, que inclouen homicidi premeditat i delicte d'odi, a Elías Rodríguez, el sospitós del tiroteig que va matar al maig d'aquest any a dos treballadors de l'Ambaixada d'Israel a Washington, Yaron Lischinsky i Sarah Milgrim.
El jutjat federal del districte de Columbia ha acusat a Rodríguez de l'homicidi d'una autoritat estrangera, de dos delictes d'odi que van provocar la mort, de dos homicidis premeditats i de dos assalts armats amb intenció de matar, a més de dos càrrecs per descarregar un arma durant un crim violent i per provocar la mort d'una persona per arma de foc, segons el document de l'acusació.
Aquests càrrecs obren la porta al fet que el Departament de Justícia pugui sol·licitar la pena de mort, un cas infreqüent als Estats Units però que podria realitzar després de l'admissió dels càrrecs.