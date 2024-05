La Justícia britànica permet una nova apel·lació d'Assange contra la seva extradició als EUA

MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Londres ha resolt aquest dilluns en favor del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a qui se li permetrà apel·lar contra la seva ordre d'extradició als Estats Units, on se li imputen diversos delictes per la difusió de milers de documents secrets.

La defensa d'Assange ja havia sol·licitat al febrer la impugnació de la major part del cas per evitar la seva extradició. No obstant això, els jutges encarregats del cas van rebutjar la majoria d'arguments dels advocats però sí que van demanar als Estats Units garanties per la seguretat d'Assange, de 52 anys.

Els representants d'Assange han advertit durant la vista que tot i que l'Administració de Joe Biden brindi garanties, la Justícia nord-americana podria aplicar la llei "independentment del que faci o digui l'Executiu", segons recull la cadena britànica de notícies Sky News.

Per la seva banda, el representant del Govern nord-americà ha insistit que la Justícia dels Estats Units "tindrà degudament en compte aquesta solemne garantia donada pel seu Govern en el curs de les relacions internacionals".

El Govern del Regne Unit ja va donar llum verda al trasllat el juny del 2022, però Assange, que va arribar a estar prop de set anys refugiat a l'Ambaixada de l'Equador a Londres, l'ha intentat bloquejar per totes les vies possibles. Pesen sobre ell càrrecs per violar la llei d'espionatge nord-americà i s'arrisca a una condemna de fins a 175 anys de presó.

En les vistes de febrer, els advocats del fundador de Wikileaks van posar en dubte que pogués rebre un judici just als Estats Units i van reivindicar que en aquest procés hi ha en joc llibertats fonamentals, ja que les actuacions d'Assange entrarien dins de l'àmbit del periodisme i mereixerien especial protecció.