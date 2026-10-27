La justícia del Brasil investiga Flávio Bolsonaro per finançament irregular

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem del Brasil ha ordenat a la Policia Federal una investigació contra l'excandidat presidencial Flávio Bolsonaro pel suposat finançament estranger de la seva campanya, i també per la manipulació de l'algorisme en les xarxes socials per afavorir els seus continguts.
El jutge del Suprem Flávio Dino es basa en les denúncies sobre un presumpte finançament del lobby nord-americà Rockbridge Network, fundat per l'actual vicepresident dels EUA, J.D. Vance, i si aquest suposat suport ve motivat per futures concessions d'explotació de recursos.
Dino ha assenyalat que "cal determinar qui pot haver formulat aquesta proposta, a qui anava dirigida, mitjançant quin instrument i en què consistiria la suposada contraprestació", ja que els recursos minerals pertanyen al país i la seva explotació requereix una autorització.
Les sospites d'aquesta possible intervenció estrangera també responen a les denúncies que Meta hauria manipulat l'algorisme per afavorir i donar més visibilitat als continguts de la campanya de Flávio Bolsonaro, que diumenge va perdre a les urnes.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) ja es va manifestar a deu dies de la segona volta per les denúncies de la campanya del president Luiz Inácio Lula da Silva i va advertir Meta que no podia interferir en els continguts de cap candidat.
En últimes hores, les autoritats argentines han negat que Flávio Bolsonaro hagi entrat al país, després que alguns mitjans de comunicació hagin especulat que hi podria haver entrat a través de la frontera amb Puerto Iguazú per agafar un vol cap als EUA.