La jurista sud-africana Navi Pillay, Premi Nobel de la Pau 2026

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Noruec del Nobel ha reconegut aquest divendres amb el Nobel de la Pau la jurista sud-africana i antiga alta comissionada de l'ONU per als drets humans Navanethem Pillay, coneguda com Navi Pillay, que a més va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional (TPI).
"El Premi Nobel de la Pau 2026 és per a una persona l'excepcional valentia de la qual i integritat han encapçalat el camí cap a un ordre legal internacional més exhaustiu", ha dit el president del comitè, Jorgen Watne Frydnes, abans de destacar la seva tasca a l'hora d'avançar perquè els responsables de "crims de guerra, crims contra la humanitat i genocidi" siguin portats davant els tribunals.
"El compromís de Navi Pillay amb els principis legals universals i la seva ferma brúixola moral són constants en la seva llarga carrera", ha destacat, abans de recordar que va ser una advocada i "pionera legal" durant l'apartheid a Sud-àfrica, en què va fer front "a una discriminació estructural profunda, segregació i exclusió".
Frydnes ha enaltit el "fil" que connecta la seva tasca inicial en defensa del líder contra l'apartheid Nelson Mandela amb "el seu paper com a jutgessa en alguns casos judicials internacionals clau" en els últims anys, havent estat jutgessa del Tribunal Suprem de Sud-àfrica, del Tribunal Penal Internacional per a Ruanda i jutgessa del TPI, a més d'ocupar aquest càrrec a l'ONU entre 2008 i 2014.
Pillay, que entre 2021 i 2025 va ser presidenta d'una comissió de les Nacions Unides encarregada d'investigar els abusos dels drets humans a Israel i els Territoris Palestins Ocupats, actualment és jutgessa 'ad hoc' en el cas que jutja Birmània per acusacions de genocidi contra la minoria musulmana rohingya a l'estat de Rakhine.
"En casos històrics davant de tribunals internacionals, ha demostrat que les mesures jurídiques poden ajudar a prevenir actes de guerra i violència", ha destacat Frydnes, que ha aprofundit que Pillay "també ha contribuït a enfortir les institucions del dret internacional". "La seva independència, experiència i fermesa l'han convertit en una de les juristes internacionals més respectades del nostre temps", ha afegit.
En aquest sentit, ha destacat que "en un moment de desafiaments existencial, incloses més guerres i conflictes dels que el món ha vist en molt temps, el dret internacional ja no és un suplement a la pau i la seguretat". "És una necessitat", ha esgrimit, alhora que ha lamentat que "el sistema del dret internacional està sota una gran pressió" i que "les seves institucions estan sent atacades".
Per això, ha defensat que "és una de les grans defensores dels principis jurídics internacionals de la nostra època". "La seva distingida trajectòria ens recorda la necessitat de defensar, reforçar i ampliar l'estat de dret a escala mundial. El compromís de Navi Pillay amb la justícia i la dignitat humana constitueix una font d'esperança i inspiració per als qui aspiren a construir un món més pacífic", ha resolt.
Pillay, nascuda a Sud-àfrica el 1941, succeeix així l'opositora veneçolana María Corina Machado, guardonada el 2024 pel seu "incansable esforç" per promoure els drets i llibertats a Veneçuela i afavorir una transició "justa i pacífica" de "la dictadura a la democràcia".
L'Institut Noruec havia registrat aquest any més de 280 candidatures --208 de les quals corresponen a persones, mentre que 79 més són organitzacions-- que es mantenen secretes, atès que els noms dels aspirants només es publiquen 50 anys després que el guardó sigui lliurat.