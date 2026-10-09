La jurista sud-africana Navi Pillay, Premi Nobel de la Pau 2026

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Noruec del Nobel ha reconegut aquest divendres amb el Nobel de la Pau la jurista sud-africana i antiga alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans Navanethem Pillay, coneguda com Navi Pillay, que a més va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Pillay, nascuda a Sud-àfrica el 1941, agafa el relleu així a l'opositora veneçolana María Corina Machado, guardonada el 2024 pel seu "incansable esforç" per promoure els drets i llibertats a Veneçuela i afavorir una transició "justa i pacífica" de "la dictadura a la democràcia".
L'Institut Noruec havia registrat aquest any més de 280 candidatures --208 de les quals corresponen a persones, mentre que 79 més són organitzacions-- que es mantenen secretes, atès que els noms dels aspirants només es publiquen 50 anys després que el guardó sigui lliurat.