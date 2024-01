Un jurat federal determina que Trump haurà de pagar a Carroll més de 76 milions d'euros per difamació

Trump afirma que apel·larà la decisió i al·ludeix a una "caça de bruixes" liderada per Biden



MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

Un jurat del tribunal federal de Manhattan ha determinat aquest divendres que l'expresident dels Estats Units Donald Trump haurà de pagar a Elisabeth Jean Carroll un total de 83,3 milions de dòlars (76,7 milions d'euros) en danys i perjudicis en el marc de la demanda per difamació presentada per l'escriptora.

El magnat haurà de pagar 18,3 milions de dòlars (16,8 milions d'euros) en danys compensatoris: 11 milions de dòlars (10,1 milions d'euros) per finançar una campanya de reparació de la seva reputació i 7,3 milions de dòlars més (6,7 milions d'euros) pel dany emocional causat per les seves declaracions. Així mateix, haurà de pagar 65 milions en danys punitius (59,8 milions d'euros).

El jutge Lewis Kaplan, a càrrec del cas, ha agraït al jurat la seva feina per arribar al veredicte. "El meu consell per a vosaltres és que mai no reveleu que heu format part d'aquest jurat", ha ressaltat, segons ha recollit la cadena CNN.

En resposta, l'exmandatari ha assegurat a la xarxa social Truth Social que és "absolutament ridícul", i ha al·ludit a una "caça de bruixes" liderada pel president nord-americà, Joe Biden. "El nostre sistema legal està fora de control i està sent utilitzat com a arma política", ha dit, assegurant que apel·larà la decisió.

En la mateixa línia, l'advocada de l'expresident, Alina Habba, ha assegurat que apel·laran "immediatament" el veredicte emès aquest divendres i ha denunciat, en unes declaracions als periodistes recollides per NBC News, que aquesta decisió constitueix una "violació del sistema de Justícia" nord-americana.

Després dels dubtes sorgits respecte a si continuaria amb la defensa del candidat republicà, Habba ha argumentat que representar Trump l'enorgulleix molt i ha assegurat que "això està lluny d'acabar". "Acabem de començar", ha advertit l'advocada en el seu perfil a la xarxa social X.

Al maig, un tribunal va establir que Trump havia de pagar fins a 5 milions de dòlars (al voltant de 4,6 milions d'euros) d'indemnització a Carroll, que va presentar una nova demanda contra el magnat, sol·licitant 10 milions de dòlars (9,2 milions d'euros) en danys i perjudicis.

El cas es remunta al desafiament legal que va interposar la periodista el 2019 davant un tribunal estatal contra l'expresident per difamació a causa de la forma en la qual havia negat una primera denúncia per violació després de dir que "ella no era el seu tipus" i que ho feia per vendre el seu llibre.

La periodista va escriure en el seu llibre 'Per què necessitem els homes?' que el magnat la va agredir sexualment en els emprovadors d'una botiga de Manhattan a mitjans del 90. Segons ella, es va trobar amb Trump a la Cinquena Avinguda de Nova York i van anar a una botiga de llenceria a Bergdorf Goodman, uns grans magatzems de luxe, on l'expresident la va violar.

Aquest judici es dona enmig dels renovats intents de Trump per tornar a la Casa Blanca a mesura que s'enfronta a altres processos legals, com la seva recent imputació per ocultar una sèrie de suborns pagats a l'actriu de cinema per a adults Stormy Daniels a canvi de silenciar una suposada aventura sexual.