La junta del Níger parla d'"una nova etapa cap a la sobirania" després de l'anunci de França de la retirada de tropes

El CNSP diu que "les forces imperialistes ja no són benvingudes" i prohibeix a avions francesos sobrevolar el seu espai aeri



MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La junta militar del Níger ha destacat que la decisió del president de França, Emmanuel Macron, sobre la retirada del país del seu ambaixador i de les tropes franceses presents al país suposa "una nova etapa cap a la sobirania del país" i ha enaltit que es tracta d'"un moment històric".

"Celebrem la nova etapa cap a la sobirania del Níger. Les tropes franceses i l'ambaixador de França abandonaran el territori nigerí d'aquí a finals d'any. És un moment històric que serveix de testimoni de la determinació i la voluntat del poble nigerí", ha dit.

Així, el Consell Nacional per la Salvaguardia de la Pàtria (CNSP) --nom oficial de la junta-- ha manifestat que "tota persona, institució o estructura que suposi una amenaça per als interessos i projectes del país ha d'abandonar la terra dels ancestres, ho vulguin o no".

"El poble sobirà nigerí, indomable i pacífic, recorda el principi ferm i no negociable de la sortida de les forces estrangeres de la junta francesa. Les forces imperialistes i neocolonialistes ja no són benvingudes al nostre territori nacional", ha argumentat.

En aquest sentit, ha remarcat que "la nova era de cooperació, basada en el respecte mutu i la sobirania, està ja en marxa". "La nostra resistència no tindrà descans i s'aplicarà a tota institució o estructura que intenti posar en perill els interessos superiors de la nostra nació", ha resolt.

D'altra banda, ha confirmat que prohibeix a avions francesos sobrevolar el seu espai aeri, si bé ha subratllat que "continua obert a tots els vols comercials nacionals i internacionals, a excepció dels aparells francesos i els noliejats per França, inclosa la flota d'Air France".

"A més, tots els vols militars operacionals i vols especials queden prohibits, excepte autorització excepcional de les autoritats", ha manifestat el CNSP en un comunicat publicat a través del seu compte a la xarxa social X.

"Aquesta decisió simbolitza la voluntat del poble nigerí, per veu del seu govern, de reprendre el control total del seu cel i el seu territori", ha reblat, enmig d'un distanciament total de les autoritats de França després del cop d'estat de juliol, que va derrocar el llavors president electe, Mohamed Bazoum.

Els comunicats han estat publicats després que Macron va confirmar diumenge que l'ambaixador francès a Niamey, Sylvain Itté, i els prop de 1.500 militars desplegats al Níger abandonaran el país abans de final d'any, després de reiterades exigències de la junta militar nigerina en aquest sentit durant els últims mesos.

Les relacions entre tots dos països han quedat molt malmeses després del cop d'estat. La junta colpista ha acusat París d'utilitzar la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) per dur a terme una intervenció militar al país per restaurar l'ordre constitucional.

La junta militar ha cancel·lat, a més, els acords bilaterals a nivell de Defensa i ha carregat durament contra París pel seu paper en la deterioració de la seguretat al país, marcat per l'augment dels atacs per part de grups gihadistes. Per la seva banda, França ha dit en diverses ocasions que considera que Bazoum continua sent el president legítim i ha reclamat que sigui restituït en el càrrec.