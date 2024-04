El judici contra Trump per presumpte suborn donarà començament aquest dilluns a Nova York

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El judici per presumpte suborn contra l'expresident dels Estats Units Donald Trump donarà començament aquest dilluns a Nova York, després que el divendres conclogués el procés de selecció del jurat amb l'elecció dels sis suplents del mateix.

El jutge Juan Merchan, que lidera el cas en contra de Trump per presumpte suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, va escollir el dijous als dotze magistrats --set homes i cinc dones-- que conformaran el jurat i ha conclòs aquest divendres el procés preparant l'escenari per als arguments d'obertura el dilluns a les 9.30 hores (hora local), ha informat Bloomberg.

El procés arrencarà així després que un jutge del tribunal d'apel·lacions de Nova York denegués el divendres una petició d'última hora de l'exmandatari de detenir el judici i traslladar-lo a una seu diferent al·legant que no seria tractat de forma justa.

La Fiscalia acusa a Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d'una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels per comprar el seu silenci i que no parlés d'una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions del 2016. El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seves despeses legals.

Els advocats de l'expresident van intentar en va ajornar l'inici d'aquest judici, el primer dels varis que té pendent Trump. L'antic mandatari s'enfronta a un cas federal en contra seva per intentar revocar el resultat de les eleccions del 2020, en les quals es va imposar l'actual president, Joe Biden.