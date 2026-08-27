El judici contra el suposat 'cervell' de l'11-S queda fixat per l juny del 2028

Stefan Jeremiah/ZUMA Press Wire/ DPA - Arxiu
MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Un jutge militar ha fixat per al juny del 2028 la celebració del judici contra el presumpte 'cervell' dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 a Nova York, Washington i Pennsilvània, Jalid Sheij Mohamed, que està detingut a la base naval dels Estats Units a Guantámano, situada a la illa de Cuba, des de l'any 2006.
"El judici sobre el fons de la causa començarà el dilluns 5 de juny de 2028", ha decidit el tinent coronel de la Força Aèria Michael Schrama, jutge de les comissions militars.
Aquesta decisió ha estat adoptada després que Schrama rebutgés la data d'inici proposada per la Fiscalia, gener de 2027, fixant així, en el seu lloc, la data del judici per uns 17 mesos més tard.
Mohamed va reconèixer l'any 2007, durant un interrogatori, haver estat el 'cervell' d'aquests atemptats que es van causar 2.976 morts, encara que tant ell com els seus companys --Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Alí Abdul Aziz Alí i Mustafa a l'Hawsawi-- van denunciar llavors haver estat objecte de tortures.
De fet, tots ells van romandre durant diversos anys en presons secretes de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA, per les seves sigles en anglès) abans de ser traslladats a Guantánamo.