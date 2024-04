José Andrés demana una investigació independent sobre l'atac d'Israel a cooperants de WCK

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El xef espanyol establert als Estats Units José Andrés, fundador de l'ONG World Central Kitchen (WCK), ha criticat aquest diumenge que sigui la mateixa Israel qui hagi investigat l'atac en el qual van morir set cooperants de la seva organització en un bombardeig a la Franja de Gaza i ha apostat així per una investigació independent.

"Diré una cosa tot i que sigui complicat. La investigació hauria de ser més profunda i diria que el responsable no pot ser el que s'investigui a si mateix", ha afirmat en una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana ABC, en la qual ha agraït en qualsevol cas la rapidesa amb què les forces armades israelianes han investigat els fets.

El fundador de WCK ha criticat d'altra banda l'abast de l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza. "Ja no es tracta només dels set homes i dones de World Central Kitchen que van morir en aquests lamentables fets. Això fa massa temps que passa. Han estat sis mesos d'atacs contra qualsevol cosa que sembli que es mou", ha apuntat.

Per Andrés, "això no sembla una guerra contra el terrorisme". "Ja no sembla una guerra per defensar Israel. En aquest moment sembla una guerra contra la humanitat en si mateixa", ha denunciat.

A més, ha retret a Israel que reiteradament assenyali Hamas per tot el que passa. "No podem portar Hamas a l'equació cada cop que passa alguna cosa", ha indicat.

L'1 d'abril set treballadors del WCK van morir en un bombardeig de l'aviació israeliana quan un comboi seu abandonava un magatzem al centre de la Franja de Gaza. Entre els morts hi ha ciutadans australians, britànics, palestins, polonesos i amb doble nacionalitat nord-americana i canadenca.

Israel ha publicat els resultats d'una investigació preliminar que assegura que van confondre els treballadors de l'ONG amb milicians armats de Hamas, malgrat que el grup havia comunicat els seus moviments a les autoritats israelianes. La conseqüència ha estat la destitució de dos oficials de les forces israelianes.