La jornada electoral arrenca als EUA amb l'obertura dels primers col·legis a l'est

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Diversos estats de la costa est dels Estats Units (EUA) han obert aquest dimarts a primera hora els col·legis electorals per a una jornada que s'allargarà fins a la matinada i en què estan en joc tant el control de la Casa Blanca com del Congrés, a més de càrrecs d'índole estatal.

Més enllà de votacions anecdòtiques, com la de Dixville Notch, un poblet de l'estat de New Hampshire on amb prou feines han votat sis persones, tant en aquest territori com en d'altres de la costa est el gran gruix de centres ha obert les portes a les 6.00 (hora local).

Així, estats com Connecticut, Nova York, Maine o Virgínia inauguren unes eleccions en les quals els nord-americans no han hagut d'esperar necessàriament fins aquest dimarts, ja que han pogut exercir el dret a sufragi de manera anticipada mitjançant el vot presencial o per correu.

Les enquestes no donen un clar guanyador entre la demòcrata Kamala Harris i el republicà Donald Trump, que s'ho juguen tot als estats frontissa o 'swing states', que no s'inclinen per cap dels dos grans partits i oscil·len cada quatre anys en funció de les candidatures.

Els primers resultats ja se sabran a última hora de la tarda (principis de la matinada a Espanya) i els mitjans actualitzaran les seves projeccions, en virtut de les quals el mapa s'anirà tenyint de vermell o blau fins que un dels dos candidats assoleixi el llindar de 270 compromissaris del Col·legi Electoral i sigui proclamat virtual vencedor.