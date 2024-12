Jordània xifra prop de 18.000 els refugiats que han tornat a Síria des de la caiguda d'Al-Assad

MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Jordània han xifrat aquest dijous prop de 18.000 els refugiats sirians que han tornat al seu país després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad, qui va fugir a Rússia el 8 de desembre davant els avanços de gihadistes i rebels encapçalats per Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

El ministre de l'Interior de Jordània, Mazen Al Faraya, ha assenyalat en declaracions a la cadena de televisió pública jordana El Mamlaka que la xifra inclou les tornades entre el 8 de desembre i aquest mateix dijous, abans d'agregar que entre ells hi ha 2.300 persones que estaven registrades en agències de Nacions Unides.

El país acull al voltant de 654.000 refugiats sirians, segons dades de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), del total de 5,6 milions de refugiats causats per la guerra que va esclatar el 2011 per la repressió de les protestes prodemocràtiques en el marc de la 'Primavera Àrab'.

Les paraules de Mazen Al Faraya han arribat amb prou feines l'endemà passat que el seu homòleg turc, Ali Yerlikaya, xifrés en més de 25.000 els refugiats sirians que han tornat al país veí des del 8 de desembre, abans d'agregar que els refugiats que vulguin tornar al seu país poden presentar una sol·licitud per gestionar els tràmits necessaris.

El nou primer ministre interí de Síria, Mohammed al-Bashir, ha promès que les autoritats "garantiran els drets de tots els pobles" i ha fet diverses crides als milions de refugiats sirians perquè tornin al país, devastat econòmicament després de tretze anys de guerra.

L'ofensiva a Síria, llançada el 27 de novembre des de la província d'Idlib va permetre a gihadistes i rebels prendre la capital, Damasc, i posar fi al règim de la família al-Assad, en el poder des de 1971 --primer amb Hafiz al-Assad (1971-2000) i posteriorment amb el seu fill, Bashar--, davant d'un replegament constant de les tropes governamentals, recolzades per Rússia i Iran.