Jordània llança ajuda des de l'aire a la Franja de Gaza per quarta vegada

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades de Jordània han llançat aquest dijous subministraments d'ajuda sobre la Franja de Gaza, en la quarta entrega aèria que duen a terme les autoritats jordanes des de l'inici de l'ofensiva israeliana sobre l'enclavament palestí, que està pràcticament bloquejat.

Aquest quart lot inclou ajuda per a un hospital de campanya jordà a Khan Yunis, al sud de la Franja. Com altres vegades, la Força Aèria ha deixat caure els subministraments amb paracaigudes per alleujar la situació humanitària a Gaza, han informat les forces armades en un comunicat.

L'esclat del conflicte va portar Israel fa dos mesos a tancar per complet la frontera amb la Franja, que ara depèn en exclusiva de l'ajuda que entra pel pas de Rafah, dependent d'Egipte. No obstant això, el trencament de la treva fa una setmana ha tornat a reduir al mínim l'assistència humanitària i el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha donat la veu d'alarma amb una inèdita crida al Consell de Seguretat.