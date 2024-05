Swinney es postula com a favorit a Escòcia després de la retirada de Forbes

MADRID, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El diputat escocès John Swinney ha anunciat aquest dijous la seva candidatura per succeir Humza Yousaf com a primer ministre d'Escòcia, una cursa en la qual figura com a clar favorit després que la seva teòrica rival, Kate Forbes, ha descartat concórrer a les primàries i li ha brindat públicament el seu suport.

Swinney es postula com a favorit a Escòcia després de la retirada del seu principal rival, de 60 anys, ja va ser líder del Partit Nacional Escocès (SNP) entre 2000 i 2004 i va exercir de vice-primer ministre entre 2014 i 2023, en els successius governs d'Alex Salmond i Nicola Sturgeon. Ara, aspira a ser ell qui estigui al capdavant de l'executiu, després que Yousaf va anunciar la seva dimissió dilluns.

"Vull unir l'SNP i unir Escòcia per la independència", ha proclamat en l'anunci de la seva candidatura a Edimburg, després d'emfatitzar que vol construir un país "modern, divers i dinàmic" que "garanteixi les oportunitats de tots els ciutadans", informa la cadena BBC.

El seu nom ja sonava entre els potencials substituts, igual que Kate Forbes, que va abandonar el Govern escocès després de perdre les anteriors primàries contra Yousaf i, contra pronòstic, ha desvelat que no ho tornarà a intentar. "John té el meu suport", ha deixat clar per les xarxes socials qui era la responsable de Finances.

Tot i que ha admès que hi pot haver persones que se sentin "decebudes" per la seva decisió, Forbes ha recalcat que ha parlat directament amb Swinney, que al seu torn ha ofert a la seva companya un rol "significatiu" dins aquesta futura etapa, en la qual l'SNP es veurà obligat a governar en minoria.

L'SNP depèn ara de suports externs per tirar endavant qualsevol reforma, després que el Partit Verd va trencar la coalició la setmana passada. Inicialment, Yousaf es va mostrar disposat a continuar en el càrrec, però va canviar en qüestió de tres dies per obrir un nou procés de successió que previsiblement definirà qui és el candidat en els pròxims comicis.