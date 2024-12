Jihadistes i rebels sirians anuncien el començament de "l'etapa final" d'operacions per voltar Damasc

L'exèrcit sirià nega desercions en massa mentre la presidència siriana garanteix que Al-Assad continua al país

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

L'aliança de jihadistes i rebels sirians que fa deu dies que avança de manera inexorable des del nord-oest del país contra les forces del president Bashar al-Assad ha anunciat aquest dissabte el començament de "l'etapa final" de les seves operacions per envoltar la capital del país, Damasc, mentre observadors locals situen les forces de l'oposició a només deu quilòmetres de la ciutat.

"Les nostres forces han començat l'etapa final del setge a la capital. Damasc ens espera", ha anunciat el líder del grup jihadista Hayat Tahrir al-Sham i líder de l'ofensiva, Abu Mohammad al-Golani.

Encara que l'exèrcit ha desmentit que les seves forces s'estiguin retirant de les localitats més pròximes a la capital del país --els militars parlen d'una "falsa campanya mediàtica" i garanteixen que segueixen en les seves posicions en l'anomenat camp de Damasc-- l'Observatori Sirià per als Drets Humans assegura en la seva última avaluació que l'HTS està ja en la localitat d'Artuz, a deu quilòmetres de la capital, i que les forces d'oposició a la província de Daraa, al sud de Damasc, també s'estan apropant a la capital.

L'exèrcit sirià, per contra, manté que segueix combatent contra les forces opositores en el nord-oest del país, concretament a la província d'Homs, per impedir l'avanç dels rebels cap al nord de la capital. D'igual manera, el Ministeri de Defensa també ha desmentit informacions que apuntaven a la possible deserció en massa de les seves forces en el sud del país cap a l'Iraq a través de l'encreuament d'Al Qaim.

"Les nostres forces a la regió meridional estan duent a terme un desplegament d'acord amb plans i ordres militars", ha assegurat l'exèrcit en l'ús d'un eufemisme que porta emprant des del començament d'aquesta campanya cada vegada que es retira d'aquestes posicions.

"Tots aquests moviments són normals i cauen en el marc de les Forces Armades, que és el que els cercles enemics estan tractant de retorçar per difondre rumors entre els ciutadans", ha afegit el Ministeri a la seva pàgina de Facebook.

EL PRESIDENT AL-ASSAD CONTINUA AL PAÍS, GARANTEIX L'AGÈNCIA OFICIAL

Enmig d'aquesta situació, la presidència siriana ha sortit al pas de rumors que apuntaven a la sortida del país del mandatari, Bashar al-Assad.

De fet, aquest passat divendres, el 'Wall Street Journal', citant fonts properes a la crisi, va informar que Jordània i Egipte havien recomanat a Al-Assad que abandonés Síria per formar "un govern en l'exili" davant de l'avanç dels opositors, informació poc després desmentida per les autoritats sirianes, com ha tornat a ocórrer aquest dissabte.

"Alguns mitjans estrangers publiquen rumors i notícies falses sobre la sortida del president de Damasc, o sobre visites llampec a un país o un altre. La presidència de la República Àrab Síria nega tots aquests rumors", ha fet saber l'oficina d'Al-Assad en un comunicat publicat per l'agència oficial de notícies siriana SANA.

La presidència, a més, denuncia que aquesta classe de rumors "no són nous i formen part d'un patró d'intents d'enganyar i influir en l'Estat i la societat siriana al llarg dels últims anys de la guerra".

Així, el president Al-Assad "continua amb el seu treball i les seves tasques nacionals i constitucionals des de la capital, Damasc", conclou el comunicat.