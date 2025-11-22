JD Vance insisteix que qualsevol pla de pau per a Ucraïna ha de ser "acceptable" tant per a Moscou com per Kíiv

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El vice-president d'Estats Units, JD Vance, ha defensat aquest divendres que "qualsevol pla de pau" que pretengui implementar-se a Ucraïna ha de comptar amb el beneplàcit tant de les autoritats russes com de les ucraïneses i enfocar-se a minimitzar les possibilitats que l'enfrontament entre tots dos països es reactivi en el futur.
Així ho ha manifestat Vance a través d'una breu publicació en el seu compte a la xarxa social X en la qual ha establert com a principal objectiu de tota iniciativa de pau a la regió la detenció dels assassinats i la preservació de la sobirania ucraïnesa.
"Tota crítica al marc de pau en el qual treballa l'Administració o bé interpreta malament aquest marc o tergiversa alguna realitat crítica sobre el terreny", ha advertit el 'número dos' del president nord-americà, Donald Trump.
En aquesta línia, Vance ha criticat la postura d'els qui pensen que "la victòria està a l'abast de la mà" i que la fi d'aquesta guerra és només qüestió de "més diners, més armes o més sancions". "La pau no l'aconseguiran diplomàtics fracassats ni polítics que viuen en un món de fantasia. Potser l'aconsegueixin persones intel·ligents que viuen al món real", ha sentenciat.
Aquestes declaracions de JD Vance arriben després que el mateix vice-president hagi mantingut en la tarda d'aquest divendres una conversa amb el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, en la qual tots dos han tractat la proposta del president Trump i han ressaltat la importància de mantenir contactes de treball entre Kíiv, Washington i Brussel·les amb vista a la declaració d'una "pau factible" per a Ucraïna.
En paral·lel, Donald Trump ha apuntat que el seu homòleg ucraïnès haurà d'acceptar el pla proposat per la seva Administració per posar fi a la guerra d'Ucraïna, malgrat les crítiques respecte a les cessions de Kíev, perquè, en cas contrari, "haurà de seguir lluitant".
Tot això poc després que el magnat nord-americà donés a Zelenski un termini de menys d'una setmana per acceptar un document que per a aquest últim representa "una decisió molt difícil" en haver de decantar-se per "perdre la seva dignitat o a un soci clau".