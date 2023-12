Javier Milei jura el seu càrrec com a president de l'Argentina

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

L'ultraliberal Javier Milei ha jurat el seu càrrec aquest diumenge com a president de l'Argentina en una cerimònia celebrada a la seu del Congrés a Buenos Aires.

Entre crits de "Argentina, Argentina!", Milei i la seva flamant vicepresidenta, Victoria Villarruel, han proclamat lleialtat a l'Estat argentí en presència dels seus predecessors, Alberto Fernández i Cristina Kirchner.

Prèviament, en el seu primer acte protocol·lari, Milei ha signat el llibre d'honor de la Cambra de diputats amb el missatge: "Visca la llibertat, carai".

Milei no s'ha adreçat a la cambra legislativa, però la vicepresidenta Villaruel ha pronunciat unes paraules d'agraïment en el seu nom.

"És un moment que quedarà per sempre en els nostres cors i vull agrair-los aquest gest d'acompanyar-nos des d'altres països del món i de les províncies", ha fet saber la vicepresidenta.

En el seu primer discurs davant la nació, Milei ha assegurat que aquest diumenge "acaba una llarga i trista història de decadència" i comença "una nova era per a l'Argentina" marcada per la "reconstrucció nacional".

"Els argentins, de manera contundent, han expressat una voluntat de canvi que ja no té marxa enrere", ha declarat el mandatari, abans de responsabilitzar els seus predecessors de la difícil situació que travessa el país.

"Cap govern ha rebut una herència pitjor que la que estem rebent nosaltres", ha asseverat Milei. "Avui mateix la inflació va a un ritme que oscil·la entre el 20 i el 40 per cent mensual. El Govern sortint ens ha deixat una hiperinflació. És la nostra màxima prioritat fer tots els esforços possibles per evitar una catàstrofe com aquesta", ha dit.