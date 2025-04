El Japó surt de la Casa Blanca sense acord aranzelari i Trump celebra el "gran progrés" en les negociacions

MADRID 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha celebrat el "gran progrés" en les negociacions sobre els aranzels d'aquest dimecres a Washington amb la delegació japonesa encapçala pel ministre de Revitalització Econòmica, Ryosei Akazawa, malgrat no arribar a cap acord.

Akazawa ha instat des de la Casa Blanca les autoritats nord-americanes a reconsiderar els gravàmens fiscals del 25 per cent que han imposat a l'acer i els automòbils japonesos, a més de l'aranzel recíproc a les importacions del 24 per cent, tot i que sense èxit ara per ara.

El primer ministre japonès, Shigeru Ishiba, ha reconegut aquest dijous des de Tòquio que encara hi ha diferències. "Les negociacions futures no seran fàcils, però el president Trump ha dit que pretén posicionar les converses amb el Japó com la màxima prioritat", ha explicat.

Els tipus de canvi de divisa no s'han tractat durant la trobada, però algunes fonts apunten que s'hauria parlat sobre qüestions de defensa, una de les tradicionals demandes dels EUA al seu soci que li exigeix més despesa en aquesta matèria.

Les parts han acordat reunir-se previsiblement a finals d'abril, a fi d'aconseguir "com més aviat millor" un acord definitiu per a totes dues parts, mentre que Ishiba no descarta converses directes amb Trump en els pròxims dies, segons informa el diari 'The Japan Times'.

Per la seva banda, Trump ha celebrat el "gran progrés" que ha suposat la trobada i ha valorat com un "gran honor" haver-se pogut reunir amb la delegació japonesa. Akazawa ha informat que l'acarament ha durat prop d'una hora i agraït haver-se reunit amb ell.