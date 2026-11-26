Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre
MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Japó ha qualificat aquest dijous de "lamentable" la proposta plantejada pels Estats Units per aplicar nous aranzels de fins al 15% a les importacions japoneses --amb la possibilitat d'elevar-los fins al 20% si Washington considera insuficients les seves inversions-- i ha negat categòricament que el país apliqui polítiques alienes al mercat o mantingui un excés estructural de capacitat industrial.
"Per començar, m'agradaria afirmar que, a judici nostre, no existeixen recomanacions de polítiques alienes al mercat ni un excés estructural de capacitat de producció al Japó. No n'hi ha", ha assegurat el secretari cap del Gabinet i portaveu de l'Executiu nipó, Minoru Kihara, durant la seva compareixença davant els mitjans.
Kihara ha recordat que Tòquio i Washington vénen col·laborant precisament per abordar el problema de l'excés de capacitat en tercers països, per la qual cosa ha considerat "lamentable" que l'Oficina del Representant Comercial dels Estats Units (USTR, per les seves sigles en anglès) hagi anunciat mesures dirigides contra el Japó, una posició de malestar que les autoritats japoneses ja han traslladat formalment a la part nord-americana.