La primera ministra de Japó acaricia la 'supermajoria' després d'una victòria aclaparadora

Jia Haocheng / Xinhua News / ContactoPhoto
Segons projeccions, el PLD pot arribar a 300 escons en un triomf rotund de l'aposta de Takaichi
MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Les primeres enquestes a peu d'urna en les eleccions d'aquest diumenge a Japó concedeixen a la coalició liderada per la primera ministra, Sanae Takaichi, una anhelada 'supermajoria' de dos terços dels escons de la Cambra de Representants de la Dieta Nacional, el Parlament del país.
Malgrat fer front a noves aliances opositores i a la pèrdua dels suports del tradicional soci de govern, Komeito, Takaichi esperava que la seva alta popularitat fos suficient per obtenir els suports necessaris que facilitin endegar d'una sèrie de mesures pressupostàries i militars, i la seva aposta ha acabat, segons les primeres xifres, en un èxit rotund.
Així, els primers sondejos publicats per la cadena pública NHK i els destacats diaris 'Asahi Shimbun' i 'Yomiuri Shimbun' concedeixen al Partit Liberal Democràtic (PLD) que lidera Takaichi més de 300 escons, que, sumats als 34 que obtindrà previsiblement el seu soci menor, l'antic Partit de la Restauració de Japó (PRJ), ara Partit Innovació, depassaran amb escreix els 310 seients que necessita per aconseguir el domini de dues terceres parts de la cambra.
En aquest escenari, la coalició liderada per Takaichi estaria capacitada per aprovar projectes de llei a la cambra baixa encara que fossin rebutjats a la Cambra de Consellers de Japó, la cambra alta del Parlament, i representaria un recolzament als seus plans per revisar el pacifista Article 9 de la Constitució, que han generat importants recels en la veïna Xina.
En qualsevol cas, totes aquestes estimacions reflecteixen una victòria aclaparadora de Takaichi, el partit de la qual depassa amb escreix els 198 escons que mantenia abans dels comicis i per si sol aconsegueix la majoria a la Cambra de Representants.
L'Aliança Reformista Centrista, la coalició opositora formada pel Partit Democràtic Constitucional de Japó i Komeito, pot perdre un nombre significatiu d'escons dels 167 que tenia abans de les eleccions, a l'espera dels resultats oficials. "Hem d'acceptar solemnement i humilment l'opinió pública que han expressat. Aquest és un resultat dur", ha manifestat el seu co-líder Yoshihiko Noda, que té previst dimitir amb el seu company, Tetsuo Saito.
Aquests comicis han estat marcats també per una destacada participació durant el període de votació anticipada. Entre el 28 de gener, dia després de l'anunci de les eleccions, i el 7 de febrer, han lliurat la seva papereta 27 milions de persones la major quantitat de votants anticipats registrada fins avui. Aquest nombre representa el 26,10% del total de votants: 5,93 punts percentuals més que les anteriors eleccions a la Cambra de Representants.
En breus declaracions a NHK, Takaichi no ha celebrat encara la seva victòria però sí que ha parlat com si la tingués assumida: "No canviaré el meu gabinet" una vegada sigui reinvestida el 18 de febrer, "perquè porten aquí tres mesos i han treballat dur".
Takaichi ha parlat, això sí, d'una possible reducció dels impostos al consum, "o bé reduint l'impost als aliments a zero o al 5%, o reduint l'impost a tots els productes". "Vull instar fermament a la creació d'un fòrum suprapartidista per agilitar el debat sobre aquest tema, ja que és un afer de gran importància".
FELICITACIONS D'EUA I ITÀLIA
De moment ja ha rebut la felicitació d'Estats Units, com calia esperar donada l'afinitat entre la ultraconservadora primera ministra i el president nord-americà, Donald Trump.
L'ambaixador nord-americà a Japó, George Glass, ha traslladat la seva enhorabona a la mandatària per una "impressionant victòria" electoral i ha expressat el desig de "seguir impulsant la revitalització de l'aliança entre Estats Units i Japó, així com aprofundir la cooperació entre dues dinàmiques nacions".
També s'ha sumat a les felicitacions la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, "pel seu important èxit en les eleccions per renovar la Cambra de Representants de Japó".
"Les nostres nacions estan unides per una profunda amistat i una associació estratègica que continua enfortint-se gràcies a la relació de sincera confiança i col·laboració constructiva que hem construït entre els nostres governs al llarg dels anys", ha manifestat la primera ministra.