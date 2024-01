Japó declara l'alerta per tsunami a la costa oest

MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Japó és sota alerta de tsunami a gairebé tota la costa occidental després que un terratrèmol de magnitud preliminar 7,6 hagi sacsejat dilluns la península de Noto, paralitzant serveis de tren, revisions en els reactors nuclears de la zona i l'evacuació de la població costanera.

El sisme, amb un hipocentre situat aproximadament a 10 quilòmetres de profunditat, ha estat el més intens de la cadena de 20 desplaçaments registrats entre les 08.06 i 09.29 (hora catalana) als voltants de la costa d'Ishikawa i la veïna prefectura de Niigata.

A la ciutat portuària de Wajima, a uns 300 quilòmetres de Tòquio, han arribat onades de metro i mig, i s'esperen noves onades d'intensitat les properes hores.

De moment consten diversos ferits, entre ells una dona de 80 anys per un cop al cap durant l'evacuació a Niigata, informa l'agència oficial de notícies japonesa Kyodo, així com hospitalitzats per ossos trencats, però de moment cap víctima mortal.

Sobre l'impacte en els reactors del país, l'operadora Kansai Electric Power Company no ha constatat danys en les centrals nuclears d'Ohi i Takahama, en la prefectura de Fukui, dues de les més vulnerables del litoral oest davant un possible sisme, recull la cadena pública japonesa NHK.

D'altra banda, les autoritats russes han emès una alerta per tsunami per a la illa de Sajalín --a l'extrem oriental de Rússia i pràcticament a 35 quilòmetres del Japó-- encara que de moment no han declarat l'evacuació de la zona, informa l'agència russa Tass.