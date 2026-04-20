El Japó emet una alerta de tsunami després d'un terratrèmol de magnitud 7,5

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Japó han emès aquest dilluns una alerta de tsunami després d'un terratrèmol de magnitud 7,5 en l'escala oberta de Richter davant la costa oriental del país asiàtic, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes o danys materials.
L'Agència Meteorològica del Japó ha especificat que el sisme ha tingut lloc a les 16.55 hores (hora local) davant la costa de Sanriku, alhora que ha assenyalat que l'hipocentre s'ha situat a uns deu quilòmetres de profunditat.
Així, ha recalcat que l'alerta de tsunami afecta diverses regions de l'est i el nord-est del país, amb la possibilitat que arribin ones de fins a tres metres d'altura a la costa de les prefectures de Hokkaido i Iwate.