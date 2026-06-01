El Japó demana a Teheran "flexibilitat" a l'hora d'abordar un acord amb els EUA

Pezeshkian assegura a Takaichi que el seu país està "plenament preparat per facilitar el trànsit marítim" a l'estret d'Ormuz
MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -
La primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, ha demanat aquest dilluns al president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, "màxima flexibilitat" a l'hora d'abordar un possible acord amb els Estats Units (EUA) que posi fi al conflicte al Pròxim Orient, en el que ja són les terceres converses telefòniques que mantenen les parts des de l'inici de l'ofensiva.
"He reiterat la posició consistent del Japó que la pacificació de la situació a través del diàleg és el més important. A més a més, he expressat la meva forta expectativa que l'Iran continuï demostrant la màxima flexibilitat possible per arribar a un acord com més aviat millor", ha indicat Takaichi en un comunicat difós per les xarxes socials.
Així mateix, ha dit haver sol·licitat novament que els vaixells "de tots els països", inclosos el Japó i altres asiàtics, "puguin travessar l'estret d'Ormuz de manera lliure i segura tan aviat com sigui possible". "El president Pezeshkian ha explicat la posició de l'Iran, incloent les perspectives futures", ha assenyalat.
"En aquest sentit, hem coincidit que continuarem mantenint una comunicació estreta en el futur. (...) Aquesta conversa arriba aproximadament un mes després de la segona, celebrada el 30 d'abril", ha aclarit. "En aquest interval d'aproximadament un mes, jo mateixa he transmès novament la posició del Japó al president dels EUA, Donald Trump", ha detallat.
Així, ha dit que també ha abordat aquesta qüestió recentment amb els líders de Corea del Sud i les Filipines, amb els qui ha acordat mantenir una posició de "pacificació". "Com a govern, continuarem impulsant esforços diplomàtics actius de cara al futur", ha postil·lat.
Per la seva banda, Pezeshkian ha assegurat a la mandatària japonesa que Teheran mirarà de "garantir" que els vaixells del país nipó puguin navegar per l'estret d'Ormuz amb "més fluïdesa i sense interrupcions" i ha assenyalat que el seu país "està plenament preparat per facilitar el trànsit marítim i contribuir a garantir la seguretat de la navegació" en aquest pas.
Malgrat això, el mandatari iranià ha defensat que "els principals desafiaments provenen de les restriccions i obstacles imposats pels EUA a la navegació i el comerç iranians", en un comunicat difós per la presidència.
En aquesta línia, ha denunciat que els EUA i altres països han "soscavat els processos diplomàtics en incomplir els seus compromisos" i també ha apuntat a les "accions desestabilitzadores del règim israelià que han complicat els esforços regionals i internacionals per reduir les tensions".