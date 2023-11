El Japó condemna el segrest d'un vaixell nipó a mans dels houthis al mar Roig

EUROPA PRESS - Archivo

Les autoritats del Japó han condemnat aquest dilluns "contundentment" el segrest d'un vaixell nipó amb bandera de les Bahames segrestat pels houthis en aigües del mar Roig, si bé han confirmat que entre els membres de la tripulació no hi ha ciutadans japonesos.

"Hem rebut informacions que el buc Galaxy Leader, gestionat per l'empresa Nippon Yusen, ha estat segrestat pels houthis quan navegava al sud del Iemen", ha indicat el portaveu del Govern japonès, Hirokazu Matsuno. "Condemnem contundentment aquesta activitat", ha dit.

Així, ha matisat que els membres de la tripulació són ciutadans procedents de països com Bulgària, Ucraïna, les Filipines, Mèxic i Romania, i ha assenyalat que les autoritats nipones estan "recaptant informació" a través dels ministeris d'Exteriors i de Transports.

"Tenint en compte com avança la situació, el Govern japonès treballarà amb altres països afectats per prendre mesures. El Ministeri d'Exteriors supervisa de prop la situació al Pròxim Orient", ha dit per la seva banda la ministra d'Exteriors japonesa, Yoko Kamikara.

El grup rebel iemenita ha indicat que el segrest és una mesura de represàlia en resposta als "atroços actes d'Israel contra el poble palestí a Gaza i Cisjordània" i ha demanat a altres països que es mantinguin allunyats de la zona. A més a més, han amenaçat amb atacar tots els vaixells que tinguin relació amb Israel.

En aquest sentit, les autoritats israelianes han recalcat que no es tracta d'una embarcació israeliana i han qualificat el segrest d'"incident greu amb conseqüències globals". L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va confirmar diumenge el segrest d'un vaixell per part dels houthis i ho va atribuir al "terrorisme iranià". Per la seva banda, Teheran s'ha desvinculat de l'incident.