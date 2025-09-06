El Japó celebra amb ritus simbòlics la majoria d'edat del príncep Hisahito, segon en la línia de successió

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El príncep Hisahito del Japó, nebot de l'emperador Naruhito i segon en la línia de successió, ha estat el protagonista aquest dissabte de cerimònies tradicionals amb les quals el tron del Crisantem simbolitza la seva majoria d'edat, en uns ritus que portaven sense quatre dècades sense celebrar-se al país asiàtic.
Hisahito és l'únic hereu de la seva generació, ja que una llei del 1947 desposseeix les dones de qualsevol dret en la línia successòria. Així, la filla de l'actual emperador queda descartada i el potencial hereu és el germà de Naruhito, el príncep Fumihito, l'últim home a sotmetre's als ritus de majoria d'edat el 1985.
El seu fill va complir divuit anys el setembre del 2024, però els ritus van quedar ajornats per no interferir amb els seus exàmens d'accés a la universitat i no ha estat fins a aquest dissabte quan ha rebut simbòlicament vestimentes associades a l'edat adulta, amb els principals membres de la casa reial nipona com a testimoni.
El príncep ha entrat en carruatge al santuari imperial per resar en memòria dels seus ancestres, pas previ a una sèrie de reunions i banquets que conclouran ja de nit a Tòquio. A partir d'aquest dia, podrà representar la família en cerimònies oficials, un dret que mai tindrà la seva cosina.