Augmenten a 38 els morts pel sisme de magnitud 7,1 registrat el dimarts en el sud-oest del Japó

Europa Press/Contacto/Jia Haocheng
MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats japoneses han elevat aquest diumenge a 38 el nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7,1 que va sacsejar a primera hora de dimarts l'illa japonesa de Kyushu.
La prefectura de Kumamoto, la més afectada pel sisme, ha confirmat aquesta xifra en un nou balanç recollit per la cadena de televisió nipona Asahi, que inclou almenys 143 ferits més.
Fins al moment, més de 9.200 persones que han estat evacuades es troben refugiades en centres posats a disposició per les autoritats.
S'han registrat danys en més d'1.540 edificis, inclosos 182 que han quedat completament destruïts, i 72.000 llars segueixen sense subministrament d'aigua.
La prefectura de Kumamoto ha anunciat així mateix que han conclòs les operacions de rescat a l'Aeon Mall Kumamoto, el centre comercial on es va registrar una explosió després del terratrèmol, que va provocar el col·lapse de l'edifici.
La Policia i l'equip de bombers han aconseguit rescatar dotze persones amb vida, si bé set persones van morir i, després de determinar que no quedaven persones desaparegudes a l'interior del recinte, van donar per concloses les operacions de rescat aquest dissabte.