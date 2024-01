Ascendeixen a més de 80 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,6 a l'oest del Japó

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals a causa del terratrèmol de magnitud 7,6 registrat l'1 de gener a l'oest del Japó ha ascendit a 82, segons han confirmat les autoritats, que han assenyalat que més de 30.000 persones es troben en centres d'evacuació a causa de la destrucció causada pel sisme en la península de Noto.

Fins al moment s'ha confirmat la mort de 48 persones a la ciutat de Wajima, la més afectada, xifra a la qual se sumen 23 morts a Suzu, cinc a Nanao, dues a Noro i Anamizu i un a Shika i Hakui, totes elles situades en la prefectura d'Ishikawa.

Segons les informacions recollides per la cadena de televisió pública japonesa, NHK, nombrosos habitatges en Ishikawa segueixen sense aigua i electricitat a causa del terratrèmol, que va provocar a més la destrucció de diverses carreteres, la qual cosa està obstaculitzant l'entrega d'ajuda als damnificats.

Davant aquesta situació, el Ministeri de Sanitat japonès ha recomanat a les autoritats locals que realitzin esforços per evitar les intoxicacions alimentàries i han demanat a la població que consuma els aliments distribuïts al més aviat possible i que mantinguin la major higiene possible per evitar la possible transmissió de malalties.

A això se suma que almenys 750 persones es troben en zones que han quedat aïllades a causa del terratrèmol, incloses prop de 300 a Otani, unes 110 a Orito i al voltant d'un centenar a Matsunagi, per la qual cosa no han rebut ajuda des de l'1 de gener i es desconeix la situació exacta en aquests llocs.

Els habitants en aquestes zones, que inclouen les localitats de Takaya, Kawaura, Oritokinoura i Maura, han quedat sense accés amb la resta del país a causa que s'han tallat els serveis de telefonia fixa, mòbil i Internet, sense que els equips d'emergència hagin aconseguit arribar per carretera fins a les mateixes a causa dels greus danys materials en aquest àrea del país.

Les autoritats japoneses han alertat en diverses ocasions que la xifra de morts a causa del citat terratrèmol i les seves posteriors rèpliques podria ser superior a causa que encara hi ha moltes persones atrapades entre els enderrocs i han advertit que la situació podria empitjorar de cara als propers dies a causa de les pluges.